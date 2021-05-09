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Жизнь

Жительница Барнаула захотела срочно купить криптовалюту, но по-быстрому смогла лишь потерять

Полиция Алтайского края разыскивает мошенницу, которая под предлогом продажи криптовалюты похитила накопления жительницы Барнаула, сообщает региональное МВД.

Биткоин.
Биткоин.
unsplash.com

С жалобой в полицию пришла 29-летняя девушка, которая немногим ранее захотела приобрести криптовалюту.

«Скачала на телефон специальное приложение, в котором зарегистрировалась. На платформе нашла продавца по имени Анна и попросила отправить ей номер карты, чтобы перечислить деньги», — рассказали в ведомстве.

Женщина перевела 371 тыс. рублей. Получив деньги продавщица отменила так называемый «ордер» на сделку и перестала выходить на связь.

Жительница Барнаула проверила свой счет — криптовалюта не поступила. После этого она поняла, что стала жертвой мошенницы, и пошла в полицию.

По факту «крупного мошенничества» возбудили уголовное дело. Правоохранители вновь попросили жителей края проявлять бдительность и не перечислять всем подряд деньги.

Ранее барнаульского предпринимателя атаковали неизвестные кибер-махинаторы, пытаясь выкинуть его из бизнеса.

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