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Жизнь

Бийчанин не смог «прокатиться с ветерком» на надувной лодке, купленной у мошенников

В Алтайском крае мужчина нашел в интернете лодку по привлекательной цене и сразу же решил полностью оплатить товар, сообщает региональное МВД.

Надувная лодка.
Надувная лодка.
интернет.

Жертвой аферистов стал 32-летней любитель активного отдыха из Бийска — захотел приобрести надувную лодку.

В поисках привлекательной цены отправился в интернет. На одном из сайтов нашел подходящее предложение и перечислил за лодку почти 24 тыс. рублей.

«Но прокатиться с ветерком на новом плавсредстве жителю наукограда так и не удалось, товар не пришел. После этого бийчанин обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские в очередной раз попросили жителей региона проявлять бдительность.

Ранее житель Барнаула где-то за городом очень недорого купил у мошенников снегоход.

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