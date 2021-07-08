Бийчанин не смог «прокатиться с ветерком» на надувной лодке, купленной у мошенников

В Алтайском крае мужчина нашел в интернете лодку по привлекательной цене и сразу же решил полностью оплатить товар, сообщает региональное МВД.

Жертвой аферистов стал 32-летней любитель активного отдыха из Бийска — захотел приобрести надувную лодку.

В поисках привлекательной цены отправился в интернет. На одном из сайтов нашел подходящее предложение и перечислил за лодку почти 24 тыс. рублей.

«Но прокатиться с ветерком на новом плавсредстве жителю наукограда так и не удалось, товар не пришел. После этого бийчанин обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские в очередной раз попросили жителей региона проявлять бдительность.

Ранее житель Барнаула где-то за городом очень недорого купил у мошенников снегоход.