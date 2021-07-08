Бийчанин не смог «прокатиться с ветерком» на надувной лодке, купленной у мошенников

Жертвой аферистов стал 32-летней любитель активного отдыха из Бийска — захотел приобрести надувную лодку.
В поисках привлекательной цены отправился в интернет. На одном из сайтов нашел подходящее предложение и перечислил за лодку почти 24 тыс. рублей.
«Но прокатиться с ветерком на новом плавсредстве жителю наукограда так и не удалось, товар не пришел. После этого бийчанин обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.
Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские в очередной раз попросили жителей региона проявлять бдительность.
Ранее житель Барнаула где-то за городом очень недорого купил у мошенников снегоход.