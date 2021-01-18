Барнаулец где-то за городом очень недорого купил у мошенников снегоход

С жалобой в полицию пришел житель Барнаула 1970 года рождения. Он рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже снегохода.

«Созвонившись с продавцом договорился о доставке товара транспортной компанией. После того, как продавец отправил потерпевшему фотографию накладной, со своей банковской карты перевел денежные средства в размере 22 000 рублей по указанным реквизитам», — рассказали в ведомстве суть мошеннической схемы, которой уже «триста лет».

После этого продавец снегохода перестал выходить на связь и удалил объявление о продаже.

Барнаулец осознал, что стал жертвой мошенников и пошел в полицию, где возбудили уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Барнаула, которая 60 лет копила 3 млн рублей, все деньги «проиграла на мошеннической бирже».