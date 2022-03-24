Бийчанин нес по темной улице сумочку с косметикой, феном и выпрямителем для волос, когда его заметили бойцы Росгвардии

В Алтайском крае по случайности максимально оперативно раскрыли кражу из коттеджа, сообщает региональное МВД.

Бийчанин залез в коттедж и украл вещи.

Инцидент произошел накануне ночью в Бийске на улице Набережная.

«Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии заметили мужчину, который нес плазменный телевизор и хозяйственную сумку. В сумке находился ноутбук, фен, выпрямитель для волос и косметика», — рассказали в ведомстве.

Мужчину спросили, где он взял указанные вещи, но на вопрос ничего ответить не смог.

Для дальнейшего разбирательства 32-летнего бийчанина доставили в отдел полиции.

В ходе разговора с правоохранителями мужчина признался, что проник в коттедж и назвал точный адрес. Как выяснилось, хозяева отсутствовали, а сигнализация в доме не установлена.

Бийчанина задержали, ему грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с незаконным проникновением в жилище».

Ранее другой житель Бийска украл у деда и продал холодильник, телевизор, стиральную машину, музыкальный центр и пылесос