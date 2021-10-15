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Жизнь

Бийчанин перепутал с валежником сосны: пусть и сухие, но все еще стоявшие

В Алтайском крае мужчину подозревают в хищении сухих деревьев из лесного массива, сообщает региональное МВД.

Лес, сосны.
Лес, сосны.
CC0

В Бийске жители микрорайона Заречье позвонили в полицию и сообщили, что мужчина на автомобиле вывозит деревья из лесного массива.

«24-летний гражданин действительно занимался незаконной деятельностью. Спилил шесть сухостойных сосен, отвез их домой, после чего распилили их на чурки», — рассказали в ведомстве.

В отношении бийчанина возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

В МВД напомнили, что в России существует ответственность за неправильное использование лесных ресурсов.

«Нужно четко понимать, что относится к валежнику, а что нет. Иначе гражданин может понести административное или уголовное наказание. Нарушителя накажут за кражу или мелкое хищение, в зависимости от объема. Если выяснится, что гражданин не нашел, а сам срубил деревья, это уже незаконная рубка. Регламентирует такие действия уже статья 260 УК РФ», — разъяснили в полиции.

Ранее житель Алтайского края украл поваленные ветром деревья.

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