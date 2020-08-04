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Жизнь

Бийчанин пришел в гараж за «надувной радостью», но она была уже с другим

В Алтайском крае полицейские задержали похитителя надувной лодки, сообщает региональное МВД.

Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.
Скоро центр Барнаула потеряет еще три десятка гаражей.
Олег Богданов

Утром 41-летний житель Бийска пришел в гараж, где хранил свою лодку, и обнаружил пропажу.

«Его ждал неприятный сюрприз. Злоумышленники проникли в помещение, отогнув ворота, и вынесли оттуда надувную лодку. Ущерб владелец плавсредства оценил почти в 20 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Приехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что гаражный кооператив охранял сторож при помощи неисправной системы видеонаблюдения.

Впрочем, это не помешало правоохранителям выйти на след похитителя — ранее судимого безработного 51-летнего мужчину.

По факту кражи надувной лодки возбудили дело. Задержанного арестовали, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее 19-летний житель Алтайского края проник в квартиру и похитил «Фею».

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