Бийчанин пришел в гараж за «надувной радостью», но она была уже с другим

Утром 41-летний житель Бийска пришел в гараж, где хранил свою лодку, и обнаружил пропажу.
«Его ждал неприятный сюрприз. Злоумышленники проникли в помещение, отогнув ворота, и вынесли оттуда надувную лодку. Ущерб владелец плавсредства оценил почти в 20 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Приехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что гаражный кооператив охранял сторож при помощи неисправной системы видеонаблюдения.
Впрочем, это не помешало правоохранителям выйти на след похитителя — ранее судимого безработного 51-летнего мужчину.
По факту кражи надувной лодки возбудили дело. Задержанного арестовали, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее 19-летний житель Алтайского края проник в квартиру и похитил «Фею».