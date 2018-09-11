Бийчанин пропал на заработках в Республике Алтай

Пропавший — мужчина 1980 года рождения. Он уехал из дома в Бийске на белой иномарке на заработки в село Кош-Агач Республики Алтай.
Пропал Мелехин Александр Александрович, 1980 г.р.
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Приметы
- На вид 35−40 лет.
- Рост 175 см.
- Худощавого телосложения.
- Волос черный, стрижка короткая.
- Глаза карие.
Особые приметы
- На носу родинка размером 0,5 см.
- На правой руке отсутствуют 2,3,4 пальцы.
Был одет
- Футболка черная с белыми горизонтальными полосками, джинсы черного цвета, сланцы темно-синего цвета.
Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8 (385−2) 29−80−02, 29−80−39, 8 (385−4)-33−83−55 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).