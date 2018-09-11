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Бийчанин пропал на заработках в Республике Алтай

Краевое следственное управление возбудило уголовное дело по факту пропажи жителя города Бийска. Установлено, что Мелехин Александр Александрович уехал из дома еще 25 июня, сообщает СУ СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело
arigus.tv

Пропавший — мужчина 1980 года рождения. Он уехал из дома в Бийске на белой иномарке на заработки в село Кош-Агач Республики Алтай.

Пропал Мелехин Александр Александрович, 1980 г.р.
Пропал Мелехин Александр Александрович, 1980 г.р.
altai-krai.sledcom.ru

Приметы

  • На вид 35−40 лет.
  • Рост 175 см.
  • Худощавого телосложения.
  • Волос черный, стрижка короткая.
  • Глаза карие.

Особые приметы

  • На носу родинка размером 0,5 см.
  • На правой руке отсутствуют 2,3,4 пальцы.

Был одет

  • Футболка черная с белыми горизонтальными полосками, джинсы черного цвета, сланцы темно-синего цвета.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 8 (385−2) 29−80−02, 29−80−39, 8 (385−4)-33−83−55 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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