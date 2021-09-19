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Жизнь

Бийчанин украл у стоматолога банковскую карту и пошел по магазинам

В Алтайском крае задержали мужчину, который чужими деньгами рассчитался в магазине, сообщает региональное МВД.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Стоматолог из Бийска потерял банковскую карту, когда заправлял автомобиль, и не заметил пропажу.

После этого бийчанину на телефон начали приходить сообщения о списании денег.

«Злоумышленник подобрал карту и успел рассчитаться находкой», — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который признался в содеянном.

За «совершенную с банковского счета кражу» мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Новоалтайске подросток, нашедший банковскую карту, наелся и приоделся перед судимостью.

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