Бийчанин украл у стоматолога банковскую карту и пошел по магазинам

Стоматолог из Бийска потерял банковскую карту, когда заправлял автомобиль, и не заметил пропажу.
После этого бийчанину на телефон начали приходить сообщения о списании денег.
«Злоумышленник подобрал карту и успел рассчитаться находкой», — рассказали в ведомстве.
Полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который признался в содеянном.
За «совершенную с банковского счета кражу» мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее в Новоалтайске подросток, нашедший банковскую карту, наелся и приоделся перед судимостью.