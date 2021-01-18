Бийчанин за новогодний поджог сожительницы проведет 18 лет за решеткой

В Алтайском крае осудили мужчину, который в январе 2020 года поджег свою сожительницу и чуть не убил товарища, пишет « Бийский рабочий ».

Сожители поздравляли своего друга с праздником — сидели и выпивали спиртное.

Внезапно житель Бийска, которого ранее привлекали к уголовной ответственности, решил «выяснить отношения».

«Имевшимся у него ножом нанес удары своему знакомому в область шеи, причинил тяжкий вред его здоровью. После чего ударил по голове свою сожительницу, затем облил ее спиртсодержащей жидкостью и поджег. После этого закрыл квартиру и скрылся», — рассказали в бийском следственном отделе.



Товарища поджигателя спасли в больнице, а вот женщина скончалась — у нее было более 95% ожогов тела.

После преступления бийчанин отправился к родственникам и там сжег свою одежду, а после — к бывшей супруге, у которой занял денег.

Однако уехать из города ему не удалось — в этот же день его задержали.

По решению суда мужчину приговорили к 18,5 годам лишения свободы.

Ранее другой бийчанин поджег дом, чтобы из мести убить двоих детей своей бывшей сожительницы.