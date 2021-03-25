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Жизнь
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Бийчанка хотела обменять фальшивые $100, которые на Алтае еще не встречались

Жительница Алтайского края пыталась обменять привезенные из путешествия фальшивые 100 долларов, сообщает региональное МВД.

Доллары.
Доллары.
Ervins Strauhmanis, CC BY 2.0, part from original.

В полицию позвонили сотрудники одного из банков. Они отметили, что клиентка пытается обменять банкноту номиналом 100 долларов с признаками подделки.

Правоохранители изъяли подозрительную «бумажку» и направили на исследование — деньги оказались фальшивыми.

«Девушка получила купюру на отдыхе за границей. Валюта с подобной серией и номером на территории Алтайского края ранее не встречалась», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по признакам «хранения, перевозки или сбыта поддельных денег». Полиция попросила жителей не пытаться использовать фальшивки.

Ранее другая бийчанка по просьбе соседа пошла покупать сигареты на фальшивые 5000 рублей.

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