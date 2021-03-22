Бийчанка по просьбе соседа пошла покупать сигареты на фальшивые 5000 рублей

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после попытки сбыть в крупном супермаркете фальшивую купюру, сообщает региональное МВД.

Купюра достоинством пять тысяч рублей.

В полицию позвонил начальник службы безопасности крупного супермаркета, куда бийчанка пришла с фальшивыми деньгами.

«37-летняя покупательница хотела рассчитаться за табачную продукцию купюрой номиналом 5000 рублей с признаками подделки. Кассир проверила банкноту с помощью специального аппарата. Оказалось, что перед ней фальшивка. В дальнейшем это подтвердила экспертиза», — рассказали в ведомстве.

В ходе разбирательств выяснили, что купюру женщине передал сосед — попросил разменять.

Примечательно, что мужчина знал о том, что банкнота поддельная. Женщине он заявил, что в нескольких магазинах отказались принять деньги, ссылаясь на «подозрительный вид».

Возбудили уголовное дело по признакам «хранения в целях сбыта и сбыта заведомо поддельных банковских билетов».

Полицейские напомнили, что если поддельная банкнота попала в руки, необходимо сообщить об этом в полицию, и ни в коем случае не стоит пытаться ее сбыть.

Ранее россиянам рассказали, что делать и куда бежать, если банкомат выдал фальшивку.