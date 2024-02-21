21 февраля
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Жизнь

Бийчанка перевела мошенникам два млн рублей во время поиска работы

36-летняя жительница Бийска решила найти дополнительную подработку и лишилась всех средств. Об эти сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники. Деньги. Арест.
Наручники. Деньги. Арест.
unsplash.com

В интернете она увидела объявление о валютных сделках.

Женщина заполнила анкету, и вскоре ей позвонил мужчина. Она заявил, что для входа в проект нужно будет вложить 15 тыс. рублей.

Бийчанка делала все, как говорили кураторы: переводила деньги, совершала сделки и получала проценты. При этом она выводила доход.

Через пол года ей предложили внести более крупную сумму, чтобы заработать больше. Бийчанка взяла кредит и внесла средства. Только вот вывести заработанное не смогла — менеджер рассказал, что банк заблокировал транзакцию, и для отмены операции нужно перевести на электронный счет еще 350 тыс. рублей.

Деньги вывести так и не удалось, а куратор перестал выходить на связь. За все это время потерпевшая потеряла больше двух млн рублей.

Женщина сообщила в полицию о случившемся.

Ранее сообщалось, что двое барнаульцев искали "дропов" и воровали деньги со счетов.

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