Бийчанка перевела мошенникам два млн рублей во время поиска работы

В интернете она увидела объявление о валютных сделках.
Женщина заполнила анкету, и вскоре ей позвонил мужчина. Она заявил, что для входа в проект нужно будет вложить 15 тыс. рублей.
Бийчанка делала все, как говорили кураторы: переводила деньги, совершала сделки и получала проценты. При этом она выводила доход.
Через пол года ей предложили внести более крупную сумму, чтобы заработать больше. Бийчанка взяла кредит и внесла средства. Только вот вывести заработанное не смогла — менеджер рассказал, что банк заблокировал транзакцию, и для отмены операции нужно перевести на электронный счет еще 350 тыс. рублей.
Деньги вывести так и не удалось, а куратор перестал выходить на связь. За все это время потерпевшая потеряла больше двух млн рублей.
Женщина сообщила в полицию о случившемся.
Ранее сообщалось, что двое барнаульцев искали "дропов" и воровали деньги со счетов.
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