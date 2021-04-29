Бийчанка поучаствовала в спецоперации по похищению собственных денег

Жительница Алтайского края поверила мошенникам и взяла кредит, который теперь придется выплачивать, сообщает региональное МВД.

35-летней жительнице Бийска позвонила девушка — представилась Дарьей Алексеевной и сказала, что она работает в службе безопасности банка.

«По словам звонившей, неизвестные пытались оформить кредит и, скорее всего, орудуют мошенники», — рассказали в ведомстве.

После позвонил мужчина. Он представился правоохранителем и сообщил, что ведет расследование из-за участившихся случаев мошенничества, в которых замешаны работники банка.

Бийчанку попросили помочь в разоблачении злоумышленников и посоветовали следовать инструкциям, которые даст Дарья Алексеевна.

Женщина согласилась поучаствовать в спецоперации — она пошла в ближайшее отделение банка, где «оформила дубликат кредита, который отменит займ аферистов».

«Сняла кредитные 250 тыс. рублей и перевела на счет „банка-партнера“ для сохранения», — пояснили в МВД суть обмана.

После завершения операции женщине пообещали отправить документы, подтверждающие погашение кредита, но на связь никто не вышел. Вот тогда она и поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее похожий случай произошел в Барнауле — женщина думала, что сотрудничает с ФСБ, а в итоге лишилась 6 млн рублей.