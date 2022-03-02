Бийчанка решила поехать на учебу и потеряла в 110 раз больше денег

С жалобой в полицию обратилась 21-летняя жительница Бийска, которая учится в Новосибирске.

Девушке необходимо было вернуться на учебу. В сервисе по поиску попутчиков она нашла подходящую поездку.

«Для уточнения деталей она списалась с автором объявления. Тот сообщил, что для бронирования места необходимо перевести 100 рублей в качестве кассового сбора», — рассказали в ведомстве.

Незнакомец отправил ссылку для оплаты. Бийчанка перешла по этой ссылке, ввела данные карты и код с обратной стороны, после чего списалась 1 тыс. рублей.

Аферист вновь отправил ссылку, якобы для возврата денег. Девушка опять заполнила все поля, после чего списалось 10 000 рублей. Всего она потеряла 11 тыс. рублей.

После этого студентка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. В МВД в очередной раз попросили проявлять бдительность, не переходить по всяким ссылкам от незнакомцев и не вводит везде данные своей карты.

Ранее черепаха не смогла из Бийска добраться с ветерком до Новосибирска из-за мошенников.