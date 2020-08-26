Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 августа 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Бийчанка вышла замуж за африканца из Кот-д'Ивуара и мечтает «отгрохать» Сочи

Жительница Бийска Татьяна и Кристиан, африканец из Кот-д'Ивуара, сыграли свадьбу на побережье Черного моря, сообщает «Сочи объектив».

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Влюбленные познакомились на вечеринке во время проведения саммита Россия — Африка в октябре 2019 года.

«Я тогда был рядом и сразу заметил, что между ними пролетела искра любви. Кристиан на следующий день должен был лететь в Москву, где он учился, но не раздумывая решил остаться из-за Татьяны», — рассказал друг Кристиана.

Через три дня влюбленные прилетели в Москву, где приняли решение расписаться и организовать свадьбу в Сочи.

Свадьба
Свадьба
CCO

Церемонию бракосочетания пришлось отложить до августа, провели ее в дендрологическом парке «Южные культуры».

«Я верю в любовь с первого взгляда, она сразу чувствуется. Возле Кристиана я испытываю умиротворенность, мягкую спокойную энергетику. Он необыкновенный», — рассказала девушка.

Жених также отметил, что влюбился с первого взгляда: «Как увидел ее, сразу понял, что все… она моя!»

Татьяна и Кристиан архитекторы и, как отмечает издание, мечтают воплотить свои проекты в Сочи.

Ранее altapress.ru рассказал, как жители Барнаула теряли деньги и нервы из-за отмены свадеб во время пандемии коронавируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость