Бийчанка вышла замуж за африканца из Кот-д'Ивуара и мечтает «отгрохать» Сочи

Жительница Бийска Татьяна и Кристиан, африканец из Кот-д'Ивуара, сыграли свадьбу на побережье Черного моря, сообщает « Сочи объектив ».

Влюбленные познакомились на вечеринке во время проведения саммита Россия — Африка в октябре 2019 года.

«Я тогда был рядом и сразу заметил, что между ними пролетела искра любви. Кристиан на следующий день должен был лететь в Москву, где он учился, но не раздумывая решил остаться из-за Татьяны», — рассказал друг Кристиана.

Через три дня влюбленные прилетели в Москву, где приняли решение расписаться и организовать свадьбу в Сочи.

Свадьба CCO

Церемонию бракосочетания пришлось отложить до августа, провели ее в дендрологическом парке «Южные культуры».

«Я верю в любовь с первого взгляда, она сразу чувствуется. Возле Кристиана я испытываю умиротворенность, мягкую спокойную энергетику. Он необыкновенный», — рассказала девушка.

Жених также отметил, что влюбился с первого взгляда: «Как увидел ее, сразу понял, что все… она моя!»

Татьяна и Кристиан архитекторы и, как отмечает издание, мечтают воплотить свои проекты в Сочи.

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