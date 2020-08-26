Бийчанка вышла замуж за африканца из Кот-д'Ивуара и мечтает «отгрохать» Сочи

Влюбленные познакомились на вечеринке во время проведения саммита Россия — Африка в октябре 2019 года.
«Я тогда был рядом и сразу заметил, что между ними пролетела искра любви. Кристиан на следующий день должен был лететь в Москву, где он учился, но не раздумывая решил остаться из-за Татьяны», — рассказал друг Кристиана.
Через три дня влюбленные прилетели в Москву, где приняли решение расписаться и организовать свадьбу в Сочи.
Церемонию бракосочетания пришлось отложить до августа, провели ее в дендрологическом парке «Южные культуры».
«Я верю в любовь с первого взгляда, она сразу чувствуется. Возле Кристиана я испытываю умиротворенность, мягкую спокойную энергетику. Он необыкновенный», — рассказала девушка.
Жених также отметил, что влюбился с первого взгляда: «Как увидел ее, сразу понял, что все… она моя!»
Татьяна и Кристиан архитекторы и, как отмечает издание, мечтают воплотить свои проекты в Сочи.
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