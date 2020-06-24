Всем горько. Как барнаульцы теряют деньги и нервы из-за отмены свадеб

За время пандемии коронавируса свадебные специалисты Барнаула потеряли сотни тысяч рублей. Пары отменяют регистрации браков, переносят их на осень или выбирают скромный формат праздника: без банкета, фотографов и ведущих. Невесты плачут и требуют назад предоплату. Банкетные залы пишут петиции . Как выживает местный event-бизнес и что придумывают влюбленные, чтобы пожениться — выяснил altapress.ru

Верните предоплату

Флорист-декоратор Елена Зайцева уже почти 20 лет занимается оформлением свадеб. По наблюдениям Елены, май и июнь раньше были самими прибыльными месяцами. Пандемия забрала все. За каждый месяц простоя женщина теряла доход около 300 тыс. рублей.

«Я боялась, что невесты начнут отменять свадьбы и забирать предоплату. В период, когда и так заработка нет, еще и возвращать деньги, которые уже потрачены на материал — серьезный удар для бизнеса», — отмечает Елена.

Елена признается, что после окончания пандемии не сможет работать по ценам прошлого сезона. Она уже делает скидки, урезает сметы, потому что понимает, что пары не потянут тот ценник, который выставлялся им в январе-феврале — когда подписывался договор.

«Я уже долго занимаюсь бизнесом, почти 20 лет, так что готова к форс-мажорам. Конечно, была подушка, которая помогла не сломаться. Как и любой бизнесмен, я надеялась на лучшее, но готовилась к худшему. Но понимаю, что если нас прикроют до конца лета, придется искать другую сферу», — рассказывает Елена.

Кто в Барнауле зарабатывает на свадьбах. altapress.ru

Нет налогов — нет мультиков

Некоторым декораторам, ведущим, фотографам, артистам помогает государство: им сократили налоги и выплачивают по 12 тыс. рублей ежемесячно, как и другим предпринимателям. Но только тем, кто зарегистрировал ИП. Не многие барнаульские ивентщики могут этим похвастаться.

«Мне жаловаться не на что, — рассказывает барнаульский фотограф Сергей Богомолов, — Все компенсируется за счет рекламы и корпоративных съемок, плюс помогает государство. Нелегалам сложнее».

Свадьба. unsplash.com

«Нелегалам» и правда приходится непросто. Так, сразу четверо видеографов из Барнаула рассказали altapress.ru, что во время пандемии теряют по 100−200 тыс. рублей в месяц. Даже если пары не отменяют свадьбу, а только отказываются от банкета — это в среднем минус 30% к чеку. С предоплатами тоже дела не очень: все пары просят вернуть деньги, ведь свадьба отменяется не по их вине. Между тем, денег нет — потрачены еще зимой.

Видеографам приходится «выкручиваться»: брать в работу сторонний монтаж, искать съемки, не связанные с event-сферой, придумывать новые форматы. Так, например, руководитель студии Vosmedia Роман Воскобойников решил проблему с фильмами для детских садов (которые тоже закрыты во время пандемии).

«Мы поменяли формат фильма „один день из жизни“, снимаем прогулки и интервью не на территории сада, делаем красивые проекты из архивов, а выпускные договорились снимать, когда все базы откроются. Немного потеряли в деньгах за счет понижения чека, но незначительно», — рассказывает Роман.

Кто в Барнауле зарабатывает на свадьбах. altapress.ru

По мнению одного из барнаульских шоуменов, сейчас выживают ивентщики, которые всегда достойно работали и даже сейчас продолжают «взбивать масло», чтобы выбраться из чана пандемии. Он считает, что хуже всего приходится банкетным залам.

«У них беда — им не дают работать. Я так и не смог понять, чем семейный юбилей на 20−25 человек отличается от очереди в «Леруа Мерлен» — отметил ведущий.

Никакого праздника

Комплекс отдыха «Кутузовский» последний раз принимал гостей 28 марта и уже почти три месяца не приносит никакого дохода. Беседки, банкетный зал, гостиничные номера — все закрыто на клюшку.

«Несмотря на глобальные финансовые потери, руководство базы сумело сохранить весь персонал и найти им занятие. «Мы все выходим на работу, ухаживаем за парковой территорией, забот хватает», — говорит директор комплекса Оксана Сливкина.

Свадьба. unsplash.com

Важно поддерживать порядок, считает руководство комплекса, ведь в любой момент власти могут «дать отмашку». Тогда «Кутузовский» тут же приступит к работе, ведь торжества не отменились, а перенеслись на более поздний срок — никто не стал отказываться от площадки.

«Мы постарались сделать все, чтобы остаться на плаву. Получили субсидии на персонал, сохранили коллектив и остались все вместе — из такой ситуации командой выходить легче», — отмечает Оксана Сливкина.

Кто в Барнауле зарабатывает на свадьбах. altapress.ru

Что-то новенькое

«В прошлом году первое свадебное приглашение рисовала в январе. В этом году — в мае», — рассказывает графический дизайнер Анна Коломеец. За время пандемии девушка потеряла около 20 тыс. рублей. По ее словам, многие пары «осторожничают», так как не уверены, что свадьба состоится.

«В основном все приходят с датами на конец лета и осень. Почти от всех невест слышу фразу: «Если ничего не изменится, то у нас свадьба такого-то числа». И еще почти в каждом заказе 50% приглашений — электронные. В прошлом году не было глобально такого запроса», — рассказывает Анна.

Свадьба. unsplash.com

Также Анна заметила в этом году тенденцию к проведению камерных свадеб — «человек на 30». Так свадьбы в период пандемии приобретают особый формат и атмосферу.

Целоваться не дают

Максим Главатских и Анастасия Горбачева с некоторых пор живут в Москве, и их свадьба должна была состоятся там же 19 мая. Но в начале пандемии пара вернулась в Барнаул и «застряла» из-за ограничительных мер. Пришлось отменять все договоренности о пышной свадьбе в Москве и придумывать, как провести ее здесь. На организацию у пары было 10 дней.

Платье невесты, которое покупалось в Москве, пришлось сдать. На эти деньги пара приобрела обручальные кольца. А новый наряд для Анастасии сшила мама.

Свадьба. unsplash.com

Роспись прошла во Дворце бракосочетания. Гостей и фотографа не пустили — Максим и Анастасия зашли вдвоем. В масках.

«За четыре минуты нам рассказали про «вечное плавание белых лебедей», мы обменялись кольцами, а вот целоваться в масках нам не разрешили. Но мы ни о чем не жалеем, ведь в Москве даже такое «торжество» парам не светит. Там мы бы просто отдали паспорта на входе, чтобы нам поставили штамп», — рассказывают молодожены.

С поиском площадки для банкета проблем не возникло: пара отмечала свадьбу дома, в большой беседке во дворе. Правда, пришлось спилить качели, чтобы места стало больше и туда поместились все 17 гостей. «Мы просто вышли из дома и вот вам свадьба», — смеются молодожены.

Оформлением площадки тоже занялись сами. Нанимали только флористов — они украсили арку и сделали букет невесты. Пара сильно сэкономила на празднике: затрат получилось в четыре раза меньше, чем закладывалось изначально.

Главатских Максим и Горбачева Анастасия. Предоставлено Максимом Главатских

Ребята планировали провести скромный ужин, но в процессе подготовки все изменилось. Свою лепту внесли гости. Один друг привез торт, другой — аппаратуру, третий вообще взял в руки микрофон и провел свадьбу, а его жена сделала фотографии. «Конечно мы планировали свадьбу в другом формате. Хотели позвать больше гостей, пригласить музыкальную группу — пышно отметить. Но мы подстроились под условия, и получилось даже лучше», — говорит невеста.

Теперь и молодожены, и их гости уверены: такой формат проведения свадеб — одна из тех вещей, который нужно забрать из периода пандемии в мирное время.

«К этому все придет со временем. Люди хотят меньше заморачиваться о цвете салфеток и цветах в президиуме. Мы стали относиться ко всему проще, поэтому такой формат будет популярен», — считает Анастасия.

Кто в Барнауле зарабатывает на свадьбах. altapress.ru

Поженимся как-нибудь потом

Некоторым парам повезло меньше. Барнаульцы Мария Стрельцова и Максим Березиков переносили свадьбу три раза: сначала с апреля на май, затем на конец мая, потом на июнь. Каждый раз приходилось заново договариваться со всеми подрядчиками, сверять даты, сообщать родственникам.

Когда стало известно, что и в июне банкетный зал не откроется, ребята решили перенести свадьбу на осень. А через неделю работодатель «попросил» Максима написать заявление на отпуск без содержания.

«Теперь мы вообще не уверены, что нам хватит денег на свадьбу, — рассказывает Мария, — Поженимся как-нибудь потом. Сначала я расстраивалась и даже плакала, сейчас попросту не осталось сил. Может быть, кто-то скажет, что все это ерунда, но мы очень хотели праздника. И просто обидно, что 2020 год оказался таким».