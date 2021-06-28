Бийчанка вовремя распознала мошенников и сохранила 300 тысяч рублей

Жительница Алтайского края вначале поверила мошеннику, а после одумалась и обратилась в полицию, сообщает региональное МВД.

Накануне 51-летней жительнице Бийска позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

«Рассказал о подозрительной активности на счетах. А дальше продиктовал ряд инструкций — необходимо снять все средства и внести на счет, специально созданный и максимально безопасный», — сообщили в ведомстве.

Напуганная женщина пошла в банк и сняла почти 300 тысяч рублей.

Однако, как отметили в МВД, бийчанка «в последний момент одумалась» и не стала переводить деньги.

Полиция в очередной раз призвала к бдительности — не поддавайтесь на уловки мошенников, не совершайте действий по инструкциям неизвестных людей.

Ранее в Барнауле 80-летняя бабушка раскусила мошенника, который предложил купить лекарства.