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Жизнь

Бийчанка второй раз решила купить смартфон со скидкой и опять потеряла все деньги

В Алтайском крае женщину обманули мошенники, продававшие телефон с огромной скидкой, сообщает региональное МВД.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 31-летняя жительница Бийска.

«Нашла в соцсетях группу, где продавали популярные смартфоны с большой скидкой. Разница с магазином была практически в два раза», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка выбрала модель, сделала заказ и оплатила 36 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

«Выяснилось, что это уже не первая попытка потерпевшей приобрести новый телефон подешевле. Прошлой осенью она также нашла в интернете сайт с заманчивыми предложениями, заказала сразу два устройства и лишилась тогда почти 60 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Полицейские обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность при покупке товаров, особенно если предлагают слишком выгодные условия.

Ранее житель Бийска не смог «прокатиться с ветерком» на надувной лодке, купленной у мошенников.

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