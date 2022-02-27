Бийчанка второй раз решила купить смартфон со скидкой и опять потеряла все деньги

С жалобой в полицию обратилась 31-летняя жительница Бийска.

«Нашла в соцсетях группу, где продавали популярные смартфоны с большой скидкой. Разница с магазином была практически в два раза», — рассказали в ведомстве.

Бийчанка выбрала модель, сделала заказ и оплатила 36 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

«Выяснилось, что это уже не первая попытка потерпевшей приобрести новый телефон подешевле. Прошлой осенью она также нашла в интернете сайт с заманчивыми предложениями, заказала сразу два устройства и лишилась тогда почти 60 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Полицейские обратились к жителям края с просьбой проявлять бдительность при покупке товаров, особенно если предлагают слишком выгодные условия.

Ранее житель Бийска не смог «прокатиться с ветерком» на надувной лодке, купленной у мошенников.