Бийчанка заплатила за приворот 115 тысяч рублей, однако так и не дождалась горячей любви

В Алтайском крае полиция разыскивает колдунью, которой не удалось навести на мужчину чары при помощи магического ритуала, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 48-летняя женщина. Она рассказал, что решила вернуть в семью любимого мужа.

«В одной из социальных сетей бийчанка нашла страницу с содержанием магического характера и решила воспользоваться услугами ясновидящей. Гадалка пообещала все сделать в лучшем виде», — рассказали в ведомстве.

Таинственная незнакомка гарантировала максимально эффективно возобновить былые чувства. В итоге бийчанка заплатила 115 тыс. рублей.

Однако взаимности от бывшего супруга женщина так и не дождалась. Через какое-то время она поняла, что ее обманули.

Колдунье грозит до 5 лет лишения свободы. Полицейские в очередной раз призывают проявить бдительность при общении с незнакомыми людьми и не верить им безоглядно.

Ранее бийская гадалка за 1,5 млн рублей предсказала женщине, что вскоре ее обманет мошенница.