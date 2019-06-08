Бийск скромно митинговал против мусорной реформы

На акцию «Бийск — наукоград, а не помойка» горком КПРФ планировал привлечь до 500 человек. Однако 7 июня митинг собрал около 50 горожан, написал « Бийский рабочий ». В их числе чиновники, курирующие вопрос.

На митинге протестовали против свалок, которыми за последние месяцы оброс город, пишет «Банкфакс». Также организаторы планировали выразить претензию региональному оператору «Спецобслуживание-Центральное», который некачественно убирает контейнерные площадки и скверы города.

Мэр города Александр Студеникин также считает, что регоператор не выполняет свои обязанности. «Нашему Бийску» он прокомментировал: «Я сам лично видел, как контейнеры днем в субботу стоят перегруженными. <…> Я считаю, здесь недоработка управляющих компаний и, конечно, регоператора. Если мусор нужно вывозить чаще, значит, надо это делать чаще».

Персек Бийского горкома КПРФ Вячеслав Початов подчеркивал, что в Бийске так и не разобрались, в чем заключаются обязанности регоперетора.

Злободневную тему поддержало только около 50 человек, хотя организаторы заготовили множество плакатов и оформили место митинга флагами.

Мусорная реформа в Алтайском крае действительно вызывает нарекания. Главная причина — несогласованность ее требований с законами и правилами, писал altapress.ru.