Бийск утопает в снегу и мусоре

Утверждается, что мусор с адреса ул. Васильева, 45/1 не вывозят уже вторую неделю. Баков за кучами уже не видно.
Также горы мусора в некоторых дворах привлекают бродячих собак, писали жители города.
Ранее бийчане жаловались, что территория парка за ТЦ «Ривьера» полностью покрыта снегом и мусором.
Горожане отмечают, что мусоровозы не могут подъехать из-за состояния дорог. Уборка снега вызывает у бийчан все больше вопросов.
Ранее сообщениями о неудовлетворительной очистке улиц в ряде СМИ заинтересовались в прокуратуре.