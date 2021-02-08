Бийск утопает в снегу и мусоре

К снежному коллапсу в Бийске добавился мусорный. Фотографию с переполненными баками в группе «Инцидент Бийск» опубликовал один из жителей наукограда.

Утверждается, что мусор с адреса ул. Васильева, 45/1 не вывозят уже вторую неделю. Баков за кучами уже не видно.

Также горы мусора в некоторых дворах привлекают бродячих собак, писали жители города.

Ранее бийчане жаловались, что территория парка за ТЦ «Ривьера» полностью покрыта снегом и мусором.

Горожане отмечают, что мусоровозы не могут подъехать из-за состояния дорог. Уборка снега вызывает у бийчан все больше вопросов.

Ранее сообщениями о неудовлетворительной очистке улиц в ряде СМИ заинтересовались в прокуратуре.