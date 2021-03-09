Бийская девочка нашла банковскую карту и несколько дней бегала за покупками

В Алтайском крае перед судом предстанет несовершеннолетняя девушка, которая тратила деньги с чужой банковской карты, сообщает региональный СК.

16-летнюю жительницу Бийска обвинили в «тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета».

«В апреле 2020 года на остановке общественного транспорта нашла банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Зная, что без пин-кода картой можно рассчитаться до одной тысячи рублей через терминалы, обвиняемая несколько дней совершала покупки», — рассказали в ведомстве.

Девушка покупала «продуктовые и промышленные товары». В итоге владелица банковской карты потеряла 3,5 тыс. рублей.

Обвиняемая вину признала, дело направили в суд. Ей грозит до 6 лет лишения свободы, однако предусмотрены и иные варианты наказания.

Ранее в Рубцовске двое молодых парней похитили у восьмилетнего мальчика банковскую карту и сделали покупку.