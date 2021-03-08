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Жизнь

Рубцовчане похитили у восьмилетнего мальчика банковскую карту и сделали покупку

В Рубцовске задержали молодых людей, которые похитили у несовершеннолетнего мальчика банковскую карту, пишет «Инцидент Рубцовск».

Молодые люди похитили банковскую карту. Рубцовск.
Молодые люди похитили банковскую карту. Рубцовск.
vk.com/incident_rubtsovsk.

Инцидент произошел днем 6 марта — примерно в 16:30 в магазине «Ассорти вкуса».

«У восьмилетнего ребенка была похищена банковская карта двумя молодыми людьми (на фото в красной и синей куртках)», — говорится в сообщении.

После двое парней совершили покупку, оплатив ее средствами с похищенной карты.

В комментариях к записи отметили, что молодых людей часто видят в магазинах. Правоохранители уже установили их личности.

Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.

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