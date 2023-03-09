Бийская мэрия рассказала altapress.ru, как в городе устраняют последствия потопа

«Техника и люди работают. На ул. Матросова-Можайского выставляется Бийская служба спасения. Силы направлены на откачку ул. Ударная, 92, Севастопольская, Иртышская. Матросова в районе Мебельной фабрики будет откачивается по мере освобождения техники», — рассказали в мэрии.
Также добавили, что на ул. Социалистической 8 марта работала ливневка, а сейчас еще и техника.
«Ждать, когда вода вымерзнет, пришлось бы очень долго. Так и на всех проблемных местах», — добавили в бийской администрации.
На момент написания новости улицы в Бийске выглядят так:
Кстати, на пересечении ул. Социалистической и Пугачева вода действительно ушла. А вот на ул. Ломоносова — Можайского вода все еще стоит.
Посмотреть, как выглядели улицы Бийска 8 марта можно тут.