Бийская мэрия рассказала altapress.ru, как в городе устраняют последствия потопа

В Бийске 8 марта растаял снег и затопил улицы. Машины буксовали в воде, тонули. Люди пытались перепрыгивать лужи. Altapress.ru следил за ситуацией с помощью видеокамер «Сотрудник». Бийская мэрия 9 марта рассказала нам, как обстоят дела с потопом.

«Техника и люди работают. На ул. Матросова-Можайского выставляется Бийская служба спасения. Силы направлены на откачку ул. Ударная, 92, Севастопольская, Иртышская. Матросова в районе Мебельной фабрики будет откачивается по мере освобождения техники», — рассказали в мэрии.

Также добавили, что на ул. Социалистической 8 марта работала ливневка, а сейчас еще и техника.

«Ждать, когда вода вымерзнет, пришлось бы очень долго. Так и на всех проблемных местах», — добавили в бийской администрации.

На момент написания новости улицы в Бийске выглядят так:

Кстати, на пересечении ул. Социалистической и Пугачева вода действительно ушла. А вот на ул. Ломоносова — Можайского вода все еще стоит.

Посмотреть, как выглядели улицы Бийска 8 марта можно тут.