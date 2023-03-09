9 марта
﻿
Жизнь

Бийская мэрия рассказала altapress.ru, как в городе устраняют последствия потопа

В Бийске 8 марта растаял снег и затопил улицы. Машины буксовали в воде, тонули. Люди пытались перепрыгивать лужи. Altapress.ru следил за ситуацией с помощью видеокамер «Сотрудник». Бийская мэрия 9 марта рассказала нам, как обстоят дела с потопом.

Бийск днем 9 марта.
Бийск днем 9 марта.
Камеры "Сотрудник"

«Техника и люди работают. На ул. Матросова-Можайского выставляется Бийская служба спасения. Силы направлены на откачку ул. Ударная, 92, Севастопольская, Иртышская. Матросова в районе Мебельной фабрики будет откачивается по мере освобождения техники», — рассказали в мэрии.

Также добавили, что на ул. Социалистической 8 марта работала ливневка, а сейчас еще и техника.

«Ждать, когда вода вымерзнет, пришлось бы очень долго. Так и на всех проблемных местах», — добавили в бийской администрации.

На момент написания новости улицы в Бийске выглядят так:

Кстати, на пересечении ул. Социалистической и Пугачева вода действительно ушла. А вот на ул. Ломоносова — Можайского вода все еще стоит.

Посмотреть, как выглядели улицы Бийска 8 марта можно тут.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость