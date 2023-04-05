Бийские дети играют в заброшенном бомбоубежище

Призванное защищать от угроз бомбоубежище перестало быть безопасным. Весной помещение полностью затапливает водой. Бесхозные комнаты рассыпаются и заваливаются. Их состояние ухудшается с каждым годом.
Несмотря на всю опасность, дети с интересом играют в бомбоубежище. При этом на станции Чемровка есть детская площадка.
Местные жители хотели заколотить досками вход, но боятся, что может объявиться хозяин строения.
Неизвестно, кому принадлежит помещение. В ГОЧС Бийска отмечают, что данные бомбоубежища не находятся в их зоне ответственности.
Несчастных случаев не было, однако родители боятся, что до трагедии — один шаг.
Ранее в Барнауле подростки в балаклавах угрожали детям ножом и вымогали у них деньги.