5 апреля
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Жизнь

Бийские дети играют в заброшенном бомбоубежище

Бийские родители обеспокоены — их дети продолжают играть в заброшенном бомбоубежище на станции Чемровка. Подземное строение несет в себе больше опасности, чем некогда пользы. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Бомбоубежище.
Бомбоубежище.
CC0

Призванное защищать от угроз бомбоубежище перестало быть безопасным. Весной помещение полностью затапливает водой. Бесхозные комнаты рассыпаются и заваливаются. Их состояние ухудшается с каждым годом.

Несмотря на всю опасность, дети с интересом играют в бомбоубежище. При этом на станции Чемровка есть детская площадка.

Местные жители хотели заколотить досками вход, но боятся, что может объявиться хозяин строения.

Неизвестно, кому принадлежит помещение. В ГОЧС Бийска отмечают, что данные бомбоубежища не находятся в их зоне ответственности.

Несчастных случаев не было, однако родители боятся, что до трагедии — один шаг.

Ранее в Барнауле подростки в балаклавах угрожали детям ножом и вымогали у них деньги.

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