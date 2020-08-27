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Жизнь

Бийские полицейские по запаху нашли очень много марихуаны

В Алтайском крае сотрудники полиции нашли в жилом доме мешок с наркотиком, изготовленным из конопли, сообщает региональное МВД.

Изъятая марихуана
Изъятая марихуана
ГУ МВД России по Алтайскому кррю

Полицейским сообщили, что 32-летний житель Бийска продает наркотики. Сразу же выехали на место: в надворных постройках нашли мешок, наполненный «растительным веществом со специфическим запахом».

«Полицейские содержимое изъяли и направили на исследование. Эксперты установили, что это марихуана общей массой более 1000 граммов», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело за «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее другой житель Бийска по случаю майских праздников продавал наркотики в георгиевской ленте.

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