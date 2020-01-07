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Жизнь

Бийские полицейские раскрыли хищение норковой шубы по «горячим следам»

Сотрудники ГИБДД Бийска в кратчайшие сроки нашли похитителя шубы, который умудрился вынести дорогой предмет одежды прямо из торгового центра, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Барнауле арестовали шубы.
В Барнауле арестовали шубы.
предоставлено Алтайской таможней

Сообщение о хищении шубы поступило 2 января около 17:00 часов. На место происшествия выехал экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД, который находился рядом с местом преступления.

«Опросив всех свидетелей правоохранители выяснили, что мужчина 1990 года рождения, находясь в торговом центре, открыто похитил у одной из продавщиц шубу из меха норки стоимостью 50 тыс. рублей. Злоумышленник с похищенным скрылся», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину. Похищенную шубу изъяли и передали законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

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