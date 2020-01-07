Бийские полицейские раскрыли хищение норковой шубы по «горячим следам»

Сообщение о хищении шубы поступило 2 января около 17:00 часов. На место происшествия выехал экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД, который находился рядом с местом преступления.
«Опросив всех свидетелей правоохранители выяснили, что мужчина 1990 года рождения, находясь в торговом центре, открыто похитил у одной из продавщиц шубу из меха норки стоимостью 50 тыс. рублей. Злоумышленник с похищенным скрылся», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД задержали мужчину. Похищенную шубу изъяли и передали законной владелице.
Возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит лишение свободы на срок до 4 лет.