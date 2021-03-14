Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 марта -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Бийские таксисты объявили забастовку из-за низких тарифов

В Бийске водители, работающие на сервис «Максим», устроили забастовку из-за низких тарифов на услугу, сообщает «Инцидент Бийск».

Таксист.
Таксист.
кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

Забастовка прошла в субботу вечером, 13 марта, возле гипермаркета «Лента».

«Такси „Максим“ не работает. Бастует», — отметил автор видео.

Несколько десятков машин с мигающими фарами заняли парковку возле гипермаркета.


В комментариях таксистов как поддержали, так и раскритиковали за «несогласованный митинг на машинах».

«Сам таксовал пять лет. Вас там никто не держит. Нет заработка, идите ищите другую работу», — написал один из местных жителей.

На стороне митингующих несколько утверждений: «бензин подорожал», «всем кушать хочется», «таксисты знают в чем дело», «попробуйте сами покрутить баранку за гроши» и другие.

Кроме того, приходится иметь дело с неадекватными пассажирами. Ранее барнаулец доехал до пункта назначения и украл у таксиста черный кожаный кошелек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость