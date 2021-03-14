Бийские таксисты объявили забастовку из-за низких тарифов

Забастовка прошла в субботу вечером, 13 марта, возле гипермаркета «Лента».
«Такси „Максим“ не работает. Бастует», — отметил автор видео.
Несколько десятков машин с мигающими фарами заняли парковку возле гипермаркета.
В комментариях таксистов как поддержали, так и раскритиковали за «несогласованный митинг на машинах».
«Сам таксовал пять лет. Вас там никто не держит. Нет заработка, идите ищите другую работу», — написал один из местных жителей.
На стороне митингующих несколько утверждений: «бензин подорожал», «всем кушать хочется», «таксисты знают в чем дело», «попробуйте сами покрутить баранку за гроши» и другие.
Кроме того, приходится иметь дело с неадекватными пассажирами. Ранее барнаулец доехал до пункта назначения и украл у таксиста черный кожаный кошелек.