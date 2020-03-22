Бийский активист, сбежавший из России, рассказал о требовании явиться с повинной

Активист из Бийска Сергей Горр рассказал « Сибирь.Реалии » о том, что правоохранители оказывают давление на его родственников.

Горр заявил, что сотрудники полиции регулярно приходят к его семье, предлагают передать требование явиться с повинной.

«Ведут беседы и просят, чтобы те убедили меня прекратить скрываться. В феврале приходили сотрудники угрозыска <…> спрашивали, дома ли я, когда буду. Пытались выяснить номер телефона, уверяли, что поговорить надо», — заявил Горр.

По его мнению, такой всплеск интереса связан с публикациями в местных СМИ, в которых говорится о возвращении активиста домой. Видимо, считают, что вернулся.

При этом он отказался комментировать подобные публикации, подчеркнув, что на сайте МВД он значится как находящийся в федеральном розыске.

«Осторожно , ежики». Швеция. опубликовано на artplaneta.ru

Напомним, Горр эмигрировал в Швецию. По его словам, поводом для преследования стали три размещенных в сети видео и высказывание в адрес президента России на митинге 5 ноября 2017 года.

«Он сбежал из-под домашнего ареста. На попутках добрался до Екатеринбурга, затем через Пермь и Казань попал в Москву. По дороге познакомился с белорусами и вместе с ними на микроавтобусе пересек российско-белорусскую границу. Из Минска улетел в Стокгольм», — рассказывал ранее altapress.ru.

В ноябре 2017 года неизвестные избили общественника после того, как он поддержал бастующих водителей автобусов. Однако местные СМИ подвергли сомнению заявление Горра об избиении.