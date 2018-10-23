Мотузная не первая: кто еще из жителей Алтайского края скрывался от следствия за границей

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная стала далеко не первым человеком из Алтайского края, кто попытался скрыться от российского правосудия. До нее в другие страны сбегали оппозиционеры, депутаты и бизнесмены, которых обвиняли в экстремистских и экономических преступлениях. Altapress.ru собрал информацию об алтайских беглецах и выяснил, кому пока удается успешно скрываться, а кого все же настигла « рука правосудия ».

Олег Прохода

Кто. Экс-депутат Барнаульской городской думы и бизнесмен (владелец сети кафе и магазинов «Лакомка»).

В чем обвиняют. Против Проходы завели уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2012 года бизнесмен заключил со «Сбербанком России» кредитный договор с лимитом, не превышающим 30 млн рублей. По мнению следствия, подозреваемый разработал мошенническую схему, благодаря которой похитил более 25 млн рублей и перестал расплачиваться по кредиту.

Как скрылся. Прохода уклонялся от явки для проведения следственных действий и скрылся от органов следствия. Его объявили в розыск в 2014 году. С тех пор экс-депутат объявлялся однажды: в конце 2017 года подал заявление в Арбитражный суд Алтайского края о признании себя личным банкротом. Но через несколько дней забрал заявление.

Олег Прохода. Анна Зайкова

Итог. Олег Прохода по-прежнему скрывается, а его уголовное дело приостановлено.

Александр Мастинин

Кто. Экс-депутат АКЗС, бывший руководитель УК «Родной Барнаул».

В чем обвиняли. В растрате средств УК «Родной Барнаул». По данным следствия, с января по октябрь 2009 года Мастинин в составе преступной группы похитил более 12 млн рублей, полученных от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ.

Как скрывался. В марте 2013 года Александр Мастинин в назначенное время не явился в СУ СКР для предъявления обвинения. Его объявили в международный розыск и вынесли заочное решение о заключении под стражу.

Александр Мастинин в суде. Олег Богданов , altapress.ru

Итог. В июне 2015 года его задержали в аэропорту Шереметьево. Он прилетел в Москву из Латвии и предъявил документы на имя Валерия Грача. Сначала Мастинин отрицал, что он алтайский депутат, но к окончанию расследования сознался. Сейчас отбывает колонии шестилетний срок. С учетом принятых поправок в схему зачета дней, пробытых в СИЗО, экс-депутату осталось сидеть меньше года.

Максим Савинцев

Кто. Сын экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева, предприниматель.

В чем обвиняли. В мошенничестве в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере. В СУ СКР по Алтайскому краю полагали, что Максим Савинцев организовал продажу акций УК «Доверие» по заниженной цене (акции принадлежали Барнаулу и перешли в частную собственность). Ущерб бюджету составил более 19 миллионов рублей.

Кроме того, по данным следствия, Савинцев и его подельники похитили деньги населения, поступившие на счет УК, перечисляли в фирмы-однодневки по фиктивным основаниям. Сумма ущерба составил около 9 млн рублей.

Максим Савинцев во время оглашения приговора. скрин «Наши новости».

Как скрывался. Савинцев с семьей вылетел из аэропорта Новосибирска в Таиланд в августе 2014 года. С сентября 2014 года находился в международном розыске. Все это время он жил с семьей в Таиланде, там же у него родился второй ребенок. Савинцев учился в языковой школе, через нее и продлил свою учебную визу.

Итог. 30 января 2015 года Максима Савинцева задержали по запросу Интерпола в городе Паттайя. В феврале его депортировали в Россию, а затем под конвоем привезли в Барнаул из Москвы. Суд приговорил Савинцева к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, затем срок сократили до 5 лет. В апреле его этапировали из рубцовской колонии в Томскую область. До конца срока Савинцеву осталось сидеть около трех месяцев.

Андрей Тесленко

Кто. Оппозиционер. До уголовного преследования получал административное наказание за распространение экстремистских материалов.

В чем обвиняют. 20 февраля 2014 года Тесленко сделал репост текста с заголовком «Русофобии пост», где в острой форме критиковались россияне, которые призывали к силовой форме разгона «майдана». За это на него написал заявление в Генпрокуратуру знакомый, которому не понравилось содержание поста. Против Тесленко возбудили дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Андрей Тесленко. facebook.com/AnTesl

Как скрылся. В апреле 2014 года Тесленко вместе с женой и ребенком уехал в Новосибирск на автобусе. Оттуда семья вылетела в Киев. Там они через полгода получили статус беженцев.

Итог. Вскоре после переезда на Украину Тесленко узнали, что выиграли грин-карту (вид на жительство) в США. В 2015 году семья эмигрировала в Америку. В 2016 году оппозиционер сообщал, что к нему приходили сотрудники ФБР по запросу российского бюро Интерпола о его аресте как террориста. Однако арестовывать Тесленко никто не стал.

Сергей Горр

Кто. Бывший член партии КПРФ, координатор бийского отделения движения «Артподготовка» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В чем обвиняют. В соцсети на странице Горра нашли три экстремистских ролика, которые касались деятельности «Артподготовки». Сам Сергей утверждает, что на момент обыска ролики были недоступны для просмотра. Кроме того, он разместил их до признания организации экстремистской.

Однако это не помещало правоохранителям возбудить против него дела по ст. 212 («Нарушение порядка проведения митинга»), 280 («Публичные призывы к экстремистской деятельности») и 282 УК РФ («Экстремизм»).

Сергей Горр. Страница Сергея Горра в facebook.com

Также оппозиционер заявлял, что поводом для уголовного преследования стало и его высказывание в адрес президента на митинге. Он считает, что Путин «привел страну в тупик».

Как скрылся. 20 мая 2018 года Горр написал на своей странице в Facebook, что покинул Россию: «Я жив, здоров и нахожусь в безопасном месте вдали от Родины. Viva la Revolucion!».

Позднее Горр рассказал «Сибирь.Реалиям», что сбежал из-под домашнего ареста в ночь с 8 на 9 мая, спрыгнув со второго этажа. На попутках он добрался до Екатеринбурга, затем через Пермь и Казань попал в Москву. Где-то по дороге Горр познакомился с белорусами и вместе с ними на микроавтобусе пересек российско-белорусскую границу.

Из Минска оппозиционер улетел в Стокгольм. «Мне не верили, что я турист, но сесть на самолет без визы все же удалось. В миграционной службе русскоговорящая женщина оформила меня, хотя и пришлось сдать отпечатки пальцев», — рассказывал Горр.

Итог. Сергей Горр получил политическое убежище в Швеции. Он надеется вернуться в Россию, но «только после того, как падет путинский режим». Оппозиционер уверен, что ему грозит «наверное, лет 15».