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Жизнь

Власти выразили свою позицию насчет продажи Бийского автовокзала

Автовокзал в Бийске не исключили из плана приватизации, сообщил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев. Пока власти изучают все обстоятельства, риски и перспективы этого вопроса.

Бийский автовокзал.
Бийский автовокзал.
avtovokzal22.ru

По словам Негреева, вокзал приносит краю около 2 млн рублей в год, а в случае продажи единовременно можно получить не менее 30 млн рублей. Поэтому минтранс региона предложил включить его в план приватизации на 2020 год.

«Однако, при подготовке необходимых документов администрация Бийска высказала опасение, что после приватизации вместо автовокзала может появиться торговый центр, и транспортная инфраструктура города пострадает. Чтобы этого не произошло, Бийская городская Дума закрепила за земельным участком под автовокзалом исключительное функциональное назначение, не позволяющее перепрофилировать объект. Однако и это не успокоило общественность города. Возможно потому, что со временем мнение депутатского корпуса может вновь измениться», — сказал пресс-секретарь правительства.

Так как срочности избавляться от вокзала в у краевых властей не было, губернатор Виктор Томенко поручил управлению имущественных отношений и министерству транспорта приостановить проведение конкурсных процедур по продаже акций бийского автовокзала и провести дополнительные консультации по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что решение об отмене продажи объекта в бизнес-сообществе восприняли неоднозначно и пытались подать апелляцию, ссылаясь на то, что список уже был сформирован и утвержден.

На самом предприятии уже успели начать проводить оценку имущества.

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