Власти Алтайского края передумали продавать автовокзал

Бийский автовокзал исключили из списка объектов на приватизацию, пишет «Бийский рабочий». Ранее была информация, что на месте вокзала может появиться торговый центр.

Власти края отменили решение о продаже автовокзала, подтвердили в пресс-службе регионального минтранса. По непроверенным данным, это потребовал лично губернатор Виктор Томенко.

Общая стоимость активов предприятия, которое принадлежит правительству края, составляет около 57 млн рублей.

Несмотря на то, что предприятие уже 13 лет работает без убытков, в конце 2020 года стало известно, что оно попало в перечень объектов, подлежащих полной приватизации в 2020—2021 году. К объекту уже проявляли интерес предприниматели.

Решение об отмене продажи в бизнес-сообществе восприняли неоднозначно и пытались подать апелляцию, ссылаясь на то, что список объектов уже был сформирован и утвержден.

На самом предприятии уже успели начать проводить оценку имущества, добавляет издание.