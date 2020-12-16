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Недвижимость

СМИ: бийский автовокзал может превратиться в торговый центр

Имущество АО «Бийский автовокзал» ждет приватизация. По данным источников «Бийского рабочего», к объекту уже проявили интерес предприниматели.

Бийский автовокзал.
Бийский автовокзал.
avtovokzal22.ru

Несмотря на то, что предприятие уже 13 лет работает без убытков, оно попало в перечень объектов, подлежащих полной приватизации в 2020—2021 году.

Общая стоимость активов составляет около 57 млн рублей.

Отметим, что единственным держателем акций «Бийского автовокзала» является правительство Алтайского края.

«Несколько крупных предпринимателей уже уточняли возможность покупки или аренды как самого здания, так и прилегающей к нему территории. Как нам стало известно, руководство автовокзала уже получало предложения от бизнеса продать здание или сдать в аренду территорию, для того, чтобы построить на этом месте торгово-развлекательный центр», — пишет издание.

Где в таком случае будет вокзал — неизвестно. Не исключено, что его перенесут в один из удаленных от центра районов Бийска.

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