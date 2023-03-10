Бийский мост, который ведет в Республику Алтай, могут закрыть на ремонт

Коммунальный мост в Бийске, по которому есть путь в Республику Алтай, могут закрыть на время ремонтных работ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Окончательного решения на этот счет нет. Есть предположение, что так власти города хотят быстрее завершить ремонт асфальтового покрытия, а затем приступить к опорам и перекрытиям.

Предполагаемый ремонт коммунального моста начнется летом 2023 года. Стоимость работ составит около 150 млн рублей.

На время ремонта закроют движение для всех видов транспорта. Исключение сделают для автобусов и автомобилей экстренных служб.

Местные жители были недовольны этим решением и потребовали установить понтонный мост.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил, что мост через Бию нуждается в этом ремонте. Он посоветовал туристам заранее искать пути объезда.

Бийская мэрия рассказала altapress.ru, как в городе устраняют последствия потопа.