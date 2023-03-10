10 марта
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Жизнь

Бийский мост, который ведет в Республику Алтай, могут закрыть на ремонт

Коммунальный мост в Бийске, по которому есть путь в Республику Алтай, могут закрыть на время ремонтных работ. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Коммунальный мост Бийска.
Коммунальный мост Бийска.
Пресс-служба мэрии Бийска.

Окончательного решения на этот счет нет. Есть предположение, что так власти города хотят быстрее завершить ремонт асфальтового покрытия, а затем приступить к опорам и перекрытиям.

Предполагаемый ремонт коммунального моста начнется летом 2023 года. Стоимость работ составит около 150 млн рублей.

На время ремонта закроют движение для всех видов транспорта. Исключение сделают для автобусов и автомобилей экстренных служб.

Местные жители были недовольны этим решением и потребовали установить понтонный мост.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил, что мост через Бию нуждается в этом ремонте. Он посоветовал туристам заранее искать пути объезда.

Бийская мэрия рассказала altapress.ru, как в городе устраняют последствия потопа.

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