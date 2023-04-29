Бийский мост закрыли на ремонт. Как будет организовано движение транспорта, рассказали СМИ

В Бийске на коммунальном мосту через реку Бия ограничили движение на время ремонта. Стало известно, как будет организовано движение транспорта в этот период, сообщает «Бийский рабочий».

На мосту организовали реверсивное движение. Также будет выделена отдельная полоса для автобусов.

На мосту уже установили знаки, запрещающие выезд на переправу с улиц Советская и Краснооктябрьская. А также два светофора — с одной стороны моста и с другой.

По словам очевидцев, первое время после запуска реверсивного движения водителям приходилось долгое время ждать своей очереди, чтобы проехать по мосту. Первый поток со стороны Заречья на правый берег Бии пустили только в 21:30.

Пока никто не может предугадать, как будут развиваться события во время майских праздников. Особенно, когда большой поток туристов отправится в Республику Алтай из Алтайского края и других регионов.

«Как долго будут вынуждены ждать автомобили своей очереди проезда и какие пробки будут скапливаться на и без того загруженном Коммунарском — покажет время», — сообщает издание.

В качестве альтернативы водители могут использовать понтонный мост через Бию, который открыли в ноябре 2022 года.

Ранее мэр Бийска ответил на вопросы граждан о том, как будет организовано движение по коммунальному мосту на время ремонта.