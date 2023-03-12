12 марта
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Жизнь

Как будет организовано движение по коммунальному мосту на время ремонта, рассказал мэр Бийска

Мэр Бийска Виктор Щигрев рассказал о том, как будет организовано движение по коммунальному мосту на время ремонта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Коммунальный мост Бийска.
Коммунальный мост Бийска.
Пресс-служба мэрии Бийска.

Виктор Щигрев сообщил, что полностью перекрывать движение для транспорта не будут. Вместо этого будет организовано реверсивное движение.

«На последнем из совещаний от некоторых его участников прозвучало предложение закрыть переправу на время ремонта, чтобы движение не мешало проводить работы и ходить общественному транспорту. Нет, этого не будет!» — заявил он в Telegram-канале.

Щигрев отметил, что такой вариант предпочтительнее, так как город не может оставаться без центральной переправы. Однако он понимает, что такое решение принесет неудобства подрядчикам и автомобилистам.

Ранее «Бийский рабочий» опубликовал новость о том, что коммунальный мост, который ведет в Республику Алтай, могут закрыть для всех видов транспорта на время ремонта. Так власти города хотели быстрее завершить ремонт асфальтового покрытия, а затем приступить к опорам и перекрытиям.

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