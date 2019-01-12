Бийский приют снова обвинили в жестоком содержании животных

В интернете распространяют анонимные сообщения о том, что в бийском обществе защиты животных «Преданность» жестоко обращаются с питомцами. Зоозащитники лично приехали в приют, но не нашли доказательств издевательства над животными, сообщили «Вести Алтай».

Руководитель «Преданности» Екатерина Шаерман подтвердила, что в соцсетях рассылают спам со скриншотами, которые якобы свидетельствуют, что работники приюта вешают животных, бьют их об стену и вообще всячески издеваются над ними.

Одной из тех, кто репостил такие сообщения в группы собаководов, и стала Ирина Захарова, руководитель кинологического клуба «Симуран». Она приехала в приют от лица возмущенных зоозащитников Москвы, Петербурга, Томска, Омска и Кемерово, чтобы лично проверить эту информацию. Она с товарищами осмотрела помещения, но так и не нашла подтверждений того, что сама же репостила в интернете.

Это был не первый случай, когда приют «Преданность» обвиняли в плохом обращении к питомцам. В сюжете показали зоозащитницу Юлию Латарцеву. Девушка взяла в приюте трёхмесячного котенка, а через два дня он умер. Ветврачи сказали Юле, что кошечка «не была никогда обработана».

Также в интернете публиковали видео, на котором голодные котята заперты в квартире одного из волонтёров приюта «Преданность». За этим также последовали проверки, и приют даже хотели закрыть, но он продолжил работать.

А в начале 2018 года в приюте произошел пожар: из-за перекала печи выгорела треть здания, погибло 25 собак и 6 кошек.

Известно, что общество защиты животных «Преданность» было исполнителем контракта с администрацией Бийска на отлов бродячих собак.