Уровень воды в реке Катунь поднимается в районе сел Сростки и Полеводка. Под контролем оперативных групп:
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песчано-гравийную смесь завезли в оба села;
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провели укрепление дорожного полотна на одной из улиц Полеводки;
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прочистили протоку.
В работах приняли участие около 30 человек местного населения, бойцы пожарно-спасательной части, специалисты оперативной группы, представители администрации района и сельсовета.
В настоящее время уровень воды стабилизировался. Однако обстановка во всем регионе остается на контроле ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Ранее сообщалось, что микрорайон Затон в Барнауле готов к любому развитию событий в случае паводка.
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