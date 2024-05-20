Перед выходными днями от ЦГМС получили неутешительный прогноз — вода в Катуни начала подниматься. В Бийском районе спасатели делают все, чтобы не было подтоплений, сообщает региональный МЧС.

Уровень воды в реке Катунь поднимается в районе сел Сростки и Полеводка. Под контролем оперативных групп:

песчано-гравийную смесь завезли в оба села;

провели укрепление дорожного полотна на одной из улиц Полеводки;

прочистили протоку.

В работах приняли участие около 30 человек местного населения, бойцы пожарно-спасательной части, специалисты оперативной группы, представители администрации района и сельсовета.

В настоящее время уровень воды стабилизировался. Однако обстановка во всем регионе остается на контроле ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что микрорайон Затон в Барнауле готов к любому развитию событий в случае паводка.

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