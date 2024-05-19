Микрорайон Затон в Барнауле готов к любому развитию событий в случае паводка

Об этом сегодня, 19 мая, сообщил глава города Барнаула Вячеслав Франк в ходе выездного совещания, прошедшего в микрорайоне Затон, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Все мероприятия, которые были необходимы в рамках подготовки к паводковой ситуации, проведены. Заключены все необходимые контракты, создан запас инертных материалов и медикаментов, обеспечен запас продуктов питания. Есть готовность к развертыванию ПВР, проработан вопрос по транспортному обслуживанию жителей. Администрация города Барнаула, все ответственные службы готовы к развитию любой паводковой ситуации», — рассказал мэр Барнаула.

Кроме того, Вячеслав Франк обратился к жителям микрорайона с призывом соблюдать все необходимые меры безопасности в случае ухудшения паводковой ситуации.

В ходе выездного совещания участники совершили объезд территории микрорайона Затон, посетили дорогу на остров Шубинский и проверили состояние понтонного моста. Напомним, что из-за повышения уровня воды с 15 мая в Затоне перекрыт объездной путь на остров Шубинский, и добраться туда можно только через понтонный мост.

Напомним, что по прогнозам ЦГМС максимальный уровень подъема воды в реке Обь может достигнуть 590 см сказал Владимир Драчев, начальник Управления по делам ГОЧС г. Барнаула.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работает оперативная группа ГУ МЧС.

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