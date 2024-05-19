В настоящее время из-за риска поднятия воды оперативная группа ГУ МЧС по Алтайскому краю работает в Бийском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что по информации Алтайского ЦГМС, в период с 18 по 20 мая на реке Катунь в районе села Сростки ожидается продолжение повышения уровня воды, что может привести к подтоплению прибрежных территорий.

Накануне на место была направлена оперативная группа. Эксперты контролируют ситуацию, используя для наблюдения беспилотные летательные аппараты. Вместе с представителями местных органов власти они проводят подомовой обход и информируют население.

Уровень воды в реке Катунь около села Сростки достиг отметки 537 см. Подтопленных домов и участков нет.

Ранее сообщалось, что резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай грозит подтоплением.

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