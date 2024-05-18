Уже произошел перелив Катуни через проезжую часть в Усть-Коксе.
Изучается обстановка в других районах республики.
ГУ МЧС РФ по Республике Алтай переведено в режим функционирования повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что Обь и Катунь поднимутся выше критических отметок.
На реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды до отметок 510 – 550 см (при опасной отметке в 530 см), возможно подтопление прибрежных территорий сел Сростки и Полеводка.
На реке Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань уровень воды поднимется до отметок 550 – 590 см (при опасной отметке в 580 см), также возможно подтопление прибрежных территорий.
Идет вторая волна паводка.
Самое важное - в нашем Telegram-канале