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Жизнь

Резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай грозит подтоплением

Из-за резкого повышения температуры воздуха, обильного таяния снега в горах прогнозируется резкий подъем уровня воды в реках Горного Алтая, говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

Вторая волна паводка.
Вторая волна паводка.
04.mchs.gov.ru

Уже произошел перелив Катуни через проезжую часть в Усть-Коксе.

Изучается обстановка в других районах республики.

ГУ МЧС РФ по Республике Алтай переведено в режим функционирования повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что Обь и Катунь поднимутся выше критических отметок.

На реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды до отметок 510 – 550 см (при опасной отметке в 530 см), возможно подтопление прибрежных территорий сел Сростки и Полеводка.

На реке Обь в районе села Усть-Чарышская Пристань уровень воды поднимется до отметок 550 – 590 см (при опасной отметке в 580 см), также возможно подтопление прибрежных территорий.

Идет вторая волна паводка.

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