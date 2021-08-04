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Жизнь

Бийского подростка осудили за фальшивые 5000 рублей, которые ему принесла мама

В Алтайском крае к условному сроку приговорили двух несовершеннолетних друзей за сбыт поддельной купюры, сообщает региональная прокуратура.

Фальшивые купюры в Бийске.
Фальшивые купюры в Бийске.
https://vk.com/incident_22

В феврале 2021 года жительница Бийска принесла домой фальшивые 5000 рублей и показала сыну.

«После этого молодой человек предложил своему другу сбыть поддельную купюру путем расчета за приобретение недорогого товара в какой-либо торговой точке и получения сдачи подлинными денежными купюрами», — рассказали в ведомстве.

Подростки несколько раз попытались расплатиться фальшивкой в киосках и небольших магазинах, однако деньги вызвали подозрения у продавцов.

Тогда товарищи попросили соседку разменять купюру в продуктовом магазине, при этом не сообщили самый главный нюанс.

«При попытке расчета на кассе в крупном сетевом магазине женщину задержали прибывшие сотрудники полиции и изъяли купюру», — отметили в прокуратуре.

Ранее задержали другую жительницу Бийска, которая по просьбе соседа пошла покупать сигареты на фальшивые 5000 рублей.

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