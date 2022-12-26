Бизнес с большим сердцем. В Алтайском крае назвали лучшие социальные проекты 2022 года

В Барнауле подвели итоги и наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022» .

Региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года» проводится с 2016 года. Его организатором является Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства при поддержке управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В этом году на конкурс поступило 46 заявок по шести номинациям. Оценкой проектов занимались 11 экспертов. Эксперты отметили высокую социальную значимость и актуальность представленных проектов для Алтайского края.

Участников конкурса приветствовал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Он отметил, что при государственной поддержке в Алтайском крае работают более 70 тыс. предпринимателей, а занятость в этом секторе превысила уже 300 тыс. человек. Из них 102 предпринимателя имеют официальный статус «Социальное предприятие».

Александр Евстигнеев. Фото: Всеволод Клещев.

— Отрадно осознавать, что предприниматели успешно развиваются на территории нашего региона — сказал Александр Евстигнеев.

Директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков поблагодарил участников конкурса и пообещал дальнейшую поддержку начинающим предпринимателям.

Антон Слободчиков. Фото: Всеволод Клещев.

— Мы живем в эпоху буйных исторических ветров. В такой нестабильной обстановке важна поддержка людей — и медицинская, и психологическая, и социальная. Большую работу на этом «поле» выполняете именно вы — отметил Антон Слободчиков.

Для социальных предпринимателей польза обществу — всегда важнее прибыли. Поэтому признание заслуг для них очень важно.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» победу одержал проект «Жизнь без преград», который реализует протезно-ортопедический центр «Алорто», действующий на рынке около 15 лет. Авторы и специалисты проекта помогают инвалидам получать средства реабилитации и протезы.

Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере социального обслуживания стал барнаульский Центр семейной психологии «Генезис». В центре с 2021 года помогают налаживать семейные отношения и оказывают психологическую поддержку семьям.

Надежда Мальцева, руководитель центра, отметила, что очень много людей нуждаются в психологической помощи.

— Центр — это поддерживающее пространство, в которое люди могут прийти и получить психологическую поддержку — заявила Надежда Мальцева.

В сфере дополнительного образования и воспитания детей наблюдалась самая большая конкуренция — за победу в конкурсе боролись 24 проекта. В итоге, победителем в этой номинации стал рубцовский детский центр «Знатоки». Автор проекта — Татьяна Флаат, индивидуальный предприниматель. Проект служит целям качественного дополнительного образования детей, развитию и расширению кругозора, а также социализации подрастающего поколения.

Лучшим проектом в культурно-просветительской сфере стала мастерская творчества «АРТ-Боржек» из Бийска. Автор проекта — Юлия Долгова, индивидуальный предприниматель.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» победу одержала барнаульская цирковая студия «Арлекино-Kids».

Автор проекта — Светлана Мадельханова,

индивидуальный предприниматель , отметила:

— Эта победа — заслуга не только всей нашей дружной, большой команды, но и оказанной поддержки Центра «Мой бизнес».

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» победу одержало бийское многопрофильное предприятие «Росток», к слову, недавно отметившее свой 80-летний юбилей.

Фото: Всеволод Клещев.

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2022» представят Алтайский край на всероссийском этапе. Кроме того, они смогут поучаствовать в специальных бизнес-турах — познакомиться с самыми успешными социальными проектами из других регионов страны.