«Бизнесвумен» из Барнаула отдала паспорт незнакомцу и побыла учредителем юрлица

44-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в «незаконном использовании документов для образования юридического лица».
«В мае 2019 года к обвиняемой обратился незнакомый мужчина, который предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора в обществе с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по его управлению и тем самым выполнить роль подставного лица», — рассказали в ведомстве.
Женщина ответила согласием и предоставила незнакомцу свой паспорт. Тот подготовил документы для образования юрлица.
После этого сведения о женщине внесли в ЕГРЮЛ — как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления.
Уголовное дело в отношении «бизнесвумен» направили в суд. Женщине грозит штраф, либо исправительные или обязательные работы.
Ранее собственный паспорт и статус директора довел до уголовного дела мужчину из Барнаула.