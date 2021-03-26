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Жизнь

«Бизнесвумен» из Барнаула отдала паспорт незнакомцу и побыла учредителем юрлица

В Алтайском крае будут судить женщину, которая согласилась оформить на себя компанию и стала подставным лицом, сообщает региональный СК.

Российский паспорт.
Российский паспорт.
altapress.ru

44-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в «незаконном использовании документов для образования юридического лица».

«В мае 2019 года к обвиняемой обратился незнакомый мужчина, который предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора в обществе с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по его управлению и тем самым выполнить роль подставного лица», — рассказали в ведомстве.

Женщина ответила согласием и предоставила незнакомцу свой паспорт. Тот подготовил документы для образования юрлица.

После этого сведения о женщине внесли в ЕГРЮЛ — как о подставном лице, то есть учредителе и директоре ООО без фактического управления.

Уголовное дело в отношении «бизнесвумен» направили в суд. Женщине грозит штраф, либо исправительные или обязательные работы.

Ранее собственный паспорт и статус директора довел до уголовного дела мужчину из Барнаула.

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