«Бизнесвумен» из Барнаула отдала паспорт незнакомцу и побыла учредителем юрлица

44-летнюю жительницу Барнаула обвиняют в «незаконном использовании документов для образования юридического лица».

«В мае 2019 года к обвиняемой обратился незнакомый мужчина, который предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора в обществе с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляя деятельность по его управлению и тем самым выполнить роль подставного лица», — рассказали в ведомстве.