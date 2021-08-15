Благодаря масштабному исследованию выяснилось, у каких хозяев живут невротические коты

Исследователи пришли к удивительным выводам, выдержки из отчета приводит PLoS ONE.
Специалисты сравнили психологические портреты более чем 3000 хозяев котов с психологическими портретами их питомцев.
Оказалось, что кошки соответствуют людям — если хозяин невротичен, то и кот у него будет необщительный, тревожный и эмоционально нестабильный. А если человек ведет себя спокойно и сознательно, то и у кошки негативные черты в поведении не будут выражены.
Личность хозяина накладывает отпечаток на поведение животного так же, как поведение родителей влияет на детей, пишет «Росбалт». Поэтому хозяевам котов рекомендуется начать с себя.
P.S. Собаки и другие животные участие в исследовании не принимали.
Ранее ученые рассказали, почему коты игнорируют людей.
«Кошки, в отличие от собак, в древности не были приучены, чтобы подчиняться приказам людей», — говорят исследователи.