На церемонию собрались более 2 тыс. паломников из разных стран.

Обычно схождение происходит между 13:00 и 15:00 по иерусалимскому времени. В этом году чудо случилось в последний момент.

Из соображений безопасности в 2023 ввели серьезные ограничения — не более 2,4 тыс. человек в храме при вместимости до 10 тыс. Причем у всех должны были быть специальные пропуска.

Считается, что если Благодатный огонь не сойдет, наступит конец света. Поэтому верующие каждый год ожидают схождения в надежде на благословение Господа.

Ранее altapress.ru рассказывал, что Благодатный огонь могут доставить в Барнаул. Частицу святыни развозят по разным странам специальными авиарейсами, в том числе в Россию. Предположительно, Благодатный огонь попадет и в наш город.