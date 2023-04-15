15 апреля
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Жизнь

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Схождение благодатного огня произошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме 15 апреля, накануне Пасхи. Телеканал «Спас» показал прямую трансляцию.

Схождение Благодатного огня.
Схождение Благодатного огня.
Онлайн-трансляция

На церемонию собрались более 2 тыс. паломников из разных стран.

Обычно схождение происходит между 13:00 и 15:00 по иерусалимскому времени. В этом году чудо случилось в последний момент.

Из соображений безопасности в 2023 ввели серьезные ограничения — не более 2,4 тыс. человек в храме при вместимости до 10 тыс. Причем у всех должны были быть специальные пропуска.

Считается, что если Благодатный огонь не сойдет, наступит конец света. Поэтому верующие каждый год ожидают схождения в надежде на благословение Господа.

Ранее altapress.ru рассказывал, что Благодатный огонь могут доставить в Барнаул. Частицу святыни развозят по разным странам специальными авиарейсами, в том числе в Россию. Предположительно, Благодатный огонь попадет и в наш город.

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