14 апреля
﻿
Жизнь

Православные впервые за 90 лет встретят Пасху в Изумрудном парке

Пасхальное богослужение впервые за 90 лет пройдет в старинном храме Барнаула в парке «Изумрудный», который недавно вновь освятили, сообщает «Алтайская правда».

Здание бывшего планетария.
Здание бывшего планетария.
"Алтайская правда"

Этот храм действовал в 1909 году при городском кладбище, а в 1932 его закрыли. На месте кладбища впоследствии открыли парк Меланжевого комбината.

Здание церкви было сначала библиотекой, потом столовой, потом макаронно-лапшевой фабрикой. Дольше всего там был планетарий — 70 лет.

Долгие годы епархия Барнаула и активные прихожане просили администрацию города вернуть храм. И вот дело сдвинулось с мертвой точки.

Совсем недавно здание освятили. А теперь в пасхальную ночь в церкви проведут первое за 90 лет богослужение. Оно начнется в 23:30 вечера субботы и закончится в 4:00 утра воскресенья.

Напомним, что главная пасхальная служба в этом году пройдет в Александро-Невском соборе на ул. Антона Петрова, 221.

Ранее стало известно, что снежная зима и мороз вернутся в Алтайский край на Пасху. Также altapress.ru публиковал расписание общественного транспорта в пасхальную ночь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость