Стало известно, как будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь в Барнауле

Электротранспорт запустят после окончания богослужения в храмах. От двух соборов будут идти два трамвайных вагона. Ранее сообщалось, что трамваи отправятся в 1:20, однако время изменилось.
От Покровского кафедрального собора трамвай отправится в 02:05.
Маршрут будет следующим: улица Анатолия — проспект Красноармейский — площадь Свободы (02:15) — улица Анатолия — Покровский Собор (02.25) — улица Челюскинцев — улица Антона Петрова — Александро-Невский собор (02:55) — улица Антона Петрова — станция Докучаево — улица Попова — улица Власихинская — улица Малахова — депо (улица Гридасова).
В 2:30 трамвай отправится от Александро-Невского.
Маршрут следования: Александро-Невский Собор (02.30) — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — Дом быта — улица Северо-Западная — депо (проспект Коммунаров).
Также стало известно, как будет ходить транспорт в Родительский день 25 апреля. Бесплатного подвоза к кладбищам не планируется. Горожане смогут добраться до кладбищ на общественном транспорте:
- Михайловское кладбище — маршрут 117э. Также у кладбища проходят такие маршруты без захода на него, как 113, 113к, 114, 124, 124к, 150, 151;
- Гоньбинское кладбище — маршруты 25, 32;
- Власихинское кладбище — маршруты 75, 23;
- Черницкое кладбище — маршруты 108, 104ю.