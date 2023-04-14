Стало известно, как будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь в Барнауле

Власти Барнаула уточнили время, когда будет ходить общественный транспорт в пасхальную ночь 16 апреля. Люди смогут отправиться домой сразу после богослужения.

Электротранспорт запустят после окончания богослужения в храмах. От двух соборов будут идти два трамвайных вагона. Ранее сообщалось, что трамваи отправятся в 1:20, однако время изменилось.

От Покровского кафедрального собора трамвай отправится в 02:05.

Маршрут будет следующим: улица Анатолия — проспект Красноармейский — площадь Свободы (02:15) — улица Анатолия — Покровский Собор (02.25) — улица Челюскинцев — улица Антона Петрова — Александро-Невский собор (02:55) — улица Антона Петрова — станция Докучаево — улица Попова — улица Власихинская — улица Малахова — депо (улица Гридасова).

В 2:30 трамвай отправится от Александро-Невского.

Маршрут следования: Александро-Невский Собор (02.30) — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — Дом быта — улица Северо-Западная — депо (проспект Коммунаров).

Также стало известно, как будет ходить транспорт в Родительский день 25 апреля. Бесплатного подвоза к кладбищам не планируется. Горожане смогут добраться до кладбищ на общественном транспорте: