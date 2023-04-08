В Барнауле освятили бывший планетарий.

Его возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий со служением настоятеля Крестовоздвиженского храма архимандрита Илариона Морозова, протоиерея благочинного Барнаульского округа Андрея Басова, секретаря барнаульской епархии протоиерея Георгия Крейдуна и других священнослужителей.

В церкви собрались десятки людей. Это первая служба внутри храма после того, как внутри 48 лет находился планетарий.

Напомним, что алтайский митрополит провел первую службу в храме 28 сентября 2022 года. 18 ноября накупольный крест освятил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Ранее в Барнауле демонтировали колонны у здания бывшего планетария.