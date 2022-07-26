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Жизнь

«Ушла эпоха»: В Барнауле демонтировали колонны у здания бывшего планетария

26 июля в барнаульском парке «Изумрудный» демонтировали колонны у здания бывшего планетария. Об этом сообщил управляющий Владислав Вакаев.

Демонтированные колонны в "Изумрудном".
Демонтированные колонны в "Изумрудном".
"Говорит Вакаев".

«Уходит эпоха… Демонтировали колонны возле планетария», — написал Вакаев в Telegram.

Напомним, что в 2019 здание планетария передали РПЦ. Теперь там планируют построить храм.

История планетария начинается с 1909 года. Тогда здание было Крестовоздвиженским храмом, а спустя 30 лет территорию преобразили и сделали парк.

В 1950-м открыли планетарий. Через почти 70 лет здание снова перешло в собственность РПЦ.

Сам планетарий сейчас находится в бывшем кинотеатре «Родина».

Напомним, что недавно в парке «Изумрудный» прошла «Дискотека 80-х».

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